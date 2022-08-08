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Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından boğulma tehlikesi ve akıntıdan kurtulma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
VAN 08.08.2022, 17:25
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından boğulma tehlikesi ve akıntıdan kurtulma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Sualtı Grup Amirliği görevlileri tarafından; merkez ilçelerdeki çeşitli alanlar ile kamu kurum ve kuruluş binalarında, vatandaşlara yönelik boğulma tehlikesi ve akıntıdan kurtulma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak, konu hakkında hazırlanan afişler asıldı.