banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık başta olmak üzere bazı konularda esnaf ve vatandaşı bilgilendirdi.

VAN 24.06.2022, 17:51
Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık başta olmak üzere bazı konularda esnaf ve vatandaşı bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, toptancı halinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek; dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü de dağıttı.

Yorumlar (0)
27°
açık