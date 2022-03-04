Son Dakika
Van polisinden bilgilendirme çalışması
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnafı değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.
VAN 04.03.2022, 14:29
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnafı değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek; KADES, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaparak el broşürü dağıttı.