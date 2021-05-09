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Van polisinden Anneler Günü etkinliği

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri Anneler Günü nedeniyle huzurevinde kalan anneleri ziyeret ederek günlerini kutladı.

VAN 09.05.2021, 20:41
Van polisinden Anneler Günü etkinliği

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri Anneler Günü nedeniyle huzurevinde kalan anneleri ziyeret ederek günlerini kutladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde “Anneler Günü” olması münasebetiyle pandemi süreci tedbirleri kapsamında, İlimiz Edremit ilçesindeki huzurevi ziyaret edildi. Huzurevinde ikamet eden annelere İl Emniyet Müdürlüğü personellerince çiçek takdim edilerek günleri tebrik edildi.
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