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Van polisinden 4 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinliği

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

VAN 04.10.2021, 18:05
Van polisinden 4 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinliği

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle Tuşba ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Anaokulu ile İlk ve Ortaokulu ziyaret etti. Burada çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan polisler, çeşitli hediyeler dağıttı.

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