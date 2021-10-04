Van polisinden 4 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinliği

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle Tuşba ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Anaokulu ile İlk ve Ortaokulu ziyaret etti. Burada çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan polisler, çeşitli hediyeler dağıttı.