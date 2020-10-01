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Van polisi kamyonete 102 kilo eroin ele geçirdi

VAN'IN MERKEZ TUŞBA İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONETE NARKOTİK KÖPEĞİ BOBİ İLE BİRLİKTE YAPILAN ARAMADA 102 KİLO 335 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.

VAN 01.10.2020, 07:51
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Van polisi kamyonete 102 kilo eroin ele geçirdi

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde kapalı kasa kamyonete narkotik köpeği Bobi ile birlikte yapılan aramada 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi. Polis, ele geçirilen eroin paketleri ile ’Karabağ’ yazısı oluşturdu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan kapalı kasa kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurularak arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 5 adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü M.Ş., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Bu arada polis, ele geçirilen eroin paketleri ile ay yıldızlı ’Karabağ’ yazısı oluşturarak Azerbaycan halkının yanında olduklarını ve operasyona destek verdiklerini belirttiler.

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