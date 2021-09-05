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Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirildi

Van’da polis ekipleri tarafından kurulan stantla kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

VAN 05.09.2021, 09:58
Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirildi

Van’da polis ekipleri tarafından kurulan stantla kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ’Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele’ kapsamında kadın acil destek uygulamasının tanıtımını yapmak ve daha fazla kadın vatandaşa ulaşmak amacıyla bir alışveriş merkezinde stant kurdu. Kurulan standı ziyaret eden bin kadına toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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