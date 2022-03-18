Van polisi çaldı kursiyerler seslendirdi

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle kursiyerler tarafından hazırlanan ‘Çanakkale Türküsü’ klibi büyük ilgi gördü.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle klip çekildi. Değişik birimlerde görev alan polislerin orkestrada görev aldığı klipte, Şabaniye Aile Destek Merkezi personeli, kursiyer öğrencileri ve polisler de koro halinde ‘Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Van Kalesi’ndeki Van Evi önünde çekilen ve kentteki tarihi ve turistik yerlerle Çanakkale Şehitliği’ne ait görüntülere de yer verilen klip büyük beğeni topladı.