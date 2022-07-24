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Van polisi boğulmalara karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı Van Gölü sahilinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
VAN 24.07.2022, 19:41
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı Van Gölü sahilinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesi halk plajı ve sahil bandında bulunan vatandaşları “Boğulma tehlikesinden ve akıntıdan kurtulma yöntemleri” hakkında bilgilendirerek, broşür dağıttı.