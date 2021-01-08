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Van-Özalp karayolunda trafik kazası; 2 yaralı
Van’ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
VAN 08.01.2021, 15:36
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Van’ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolun 40. kilometresindeki Mollahasan mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi plakalı öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevke dilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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