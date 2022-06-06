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Van oto sanayi sitesinde iş yeri yangını

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin çatı katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

VAN 06.06.2022, 10:55
Van oto sanayi sitesinde iş yeri yangını

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin çatı katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Bölgede çalışma yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, E.P. isimli şahsa ait oto parçalarının satıldığı iş yerinin çatı katından yoğun dumanların çıktığını fark etmeleri üzerine yetkililere haber verdi. Kısa sürede bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliğinden 2 ekip yönlendirildi. Yangının çevre binalara sıçramaması için bölgeye İpekyolu Grup Amirliğinden de 1 ekip dada sevk edildi. 3 araç, 8 personelin müdahale ettiği yangın 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında büyük çaplı maddi zarar meydana gelirken soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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