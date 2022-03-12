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Van OSB’de müteşebbis heyeti toplantısı
Van Organize Sanayi Bölgesinde (Van OSB) yeni dönemin ilk müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.
VAN 12.03.2022, 11:17
Van Organize Sanayi Bölgesinde (Van OSB) yeni dönemin ilk müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.
Van OSB’de düzenlenen toplantı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında gerçekleşti.
Toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Bizler Yönetim Kurulu olarak müteşebbis heyetimize bizlere vermiş oldukları desteklerden ve bize duydukları güvenden dolayı teşekkürlerimizi arz ettik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyoruz” dedi.