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Van OSB hastane bahçesine fidan dikti

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAHÇESİNDE FİDAN DİKİMİ YAPILDI.

VAN 26.08.2020, 11:47
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Van OSB hastane bahçesine fidan dikti

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversite (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından başlatılan "Bu Benim Fidanım Projesi" kampanyasına destek verdi. Van OSB olarak adlandırılan bahçede SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile birlikte 50 adet fidanları toprak ile buluşturdular.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Tüm dünyayı saran, her yeri kasıp kavuran, birçok ülkenin sağlık sistemini iflas ettiren ve ekonomileri çıkmaza sürükleyen bir salgın hastalıkla, pandemi ile insanlık karşı karşıyadır. Modern, gelişmiş, büyük ekonomik güce sahip ülkeler ve Dünya Sağlık Örgütü çare üretememekte ve zaafa düşmüş durumdadırlar. Ülke olarak ise sağlık alt yapımızın güçlü olması, bilimle, akademi ile hareket etmemiz ve kriz yönetme kapasitemizin yüksek olması, salgınla sürdürülebilir bir mücadele sergilemekteyiz. Bu mücadelede en büyük yük sağlık çalışanlarımızın sırtındadır. İdari kadrolardan, akademik kadrolara, hekimlerden tutun diğer sağlık çalışanlarına ve hizmetli kadrolarına kadar büyük bir sorumluluk yüklenmiş vaziyettedirler ve takdire şayan, özverili bir çalışma yürütmektedirler” dedi

Sivil toplum örgütleri olarak sağlık çalışanlarına destek olmak, onları motive etmek ve moral aşılamak adına her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Aslan, “Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizin başhekimliği ve yönetimi, hastanemizde çalışan sağlık çalışanlarımızın ve hastaneye muayene teşhis ve tedavi için gelen vatandaşlarımızın kapalı ortamlarda çok kalmamaları, hava almaları ve dinlenmeleri için hastane kampüsümüzün etrafında fidan dikme seferberliği başlatmışlardır. Bizler de Van OSB olarak bu kampanyaya gönül vermek, destek olmak yeşil, dinlenme, hava ve oksijen alma alanlarında bizim de payımız olsun istedik. Bu güzel hizmete, etkinliğe ortak olduk bir kısım fidan da biz diktik. İnşallah sağlık sektörümüz ve ilimiz için hayırlı olur. Bu güzel kampanyayı başlatan Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanemizin Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik beye, hastane yönetimine, bu anlamlı etkinliğe destek veren tüm kurumlara ve bu etkinliğe katılmamız için bizi destekleyen yönetim kurulumuza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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