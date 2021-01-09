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Van OSB Başkanı Aslan gazeteciler gününü kutladı
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan yayımladığı mesajında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
VAN 09.01.2021, 15:43
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan yayımladığı mesajında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Gazetecilik mesleği, onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları, kutsal bir görev yürütmektedirler. Toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. Tarafsız basın yayın yani gazetecilik, kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik, hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan, politikaların belirlenmesinde doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil, toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar. Haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa, toplumda o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğü ne kadar kutsalsa; gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Bu çerçevede ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireylerin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
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