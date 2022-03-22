Van Orman İşletme Müdürlüğü personeline eğitimi

Van Orman İşletme Müdürlüğü personellerine ‘Orman Kanunları’nda tanımlanan suçlara yönelik eğitim verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Konferans Salonunda verilen eğitime Van ve Çatak Orman İşletme şefliklerinde kolluk kuvveti olarak görev yapan işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı. Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hikmet Salman ve Van Cumhuriyet Savcısı Süleyman Deveci tarafından kolluk kuvvetlerine Orman Kanunlarında tanımlanan suçlara yönelik usul ve esaslar ile suç zabıtlarının tanzimi hakkında eğitim verildi.