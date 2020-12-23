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Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 2020 yılının son Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

VAN 23.12.2020, 10:14
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Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 2020 yılının son Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında heyet üyelerinin katılımıyla Van Organize Sanayi Bölgesinde yapılan toplantıda gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Gündem maddelerinin tek tek masaya yatırıldığı toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, gerekli müzakerelerin yapıldığını belirtti. Memet Bilmez, “OSB’mize ve ilimize yatırım yapmak isteyen firmaların arsa talepleri değerlendirildi. İlimizin ve ülkemizin ekonomisine, üretimine ve istihdamına katkı sunacaklarına kanaat getirilen firmalara sanayi parseli tahsisleri yapıldı. Arsa tahsisi yapılan yeni ortaklarımız inşallah ilimizin ve ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına birlikte omuz vermiş olacağız. Yeni tahsislerin yeni ortaklarımıza ve sanayicimize hayırlı olmasını diliyoruz. 2020 yılı gerçekleşen bütçemiz üzerinde müzakereler yapıldı. Bütçe disiplini çerçevesinde reel, şeffaf ve öngörüsü yüksek gerçekleşen bütçemiz değerli heyet üyelerimizin takdirini topladı. Gerçekleşen bütçemizin heyet üyeleri tarafından ibra edildikten sonra 2021 yılı tahmini bütçemizin analizi yapıldı. Aynı hassasiyetle gerçekçi, piyasa koşullarına uyumlu, bütçe disiplininden taviz verilmeden, her gelir ve gider kaleminin en ince ayrıntısına kadar tetkik edildiği ve yatırımcıyı özendirici tahmini bütçemiz kabul gördü ve onaylandı. İlimize ve sanayicimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2020 yılı faaliyet raporları değerlendirildi. 2020 yılında yapılan tüm faaliyetler yatırım özendirici, sanayi altyapısını güçlendirici faaliyetler bir bir kabul gördü. Kesintisiz ve eksiksiz yapılan hizmetler memnuniyetle karşılandı. İlimize ve sanayicimize yakışır bir şekilde imar edilen idari hizmet binası başta valimiz olmak üzere tüm değerli heyet üyelerimizin takdirini topladı. 2021 yılı hedefleri konuşuldu. Stratejik planlar değerlendirildi, öneriler alındı. Son olarak ilimizin güncel konul ve sorunları konuşuldu. Sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu. İlimizin ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine aklın ve bilimin öncülüğünde nasıl katkı sunabiliriz tartışmaları yapıldı. Heyet üyelerimiz yönetim kurulumuza özverili ve fedakar çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi. Bizler yönetim kurulu olarak müteşebbis heyetimize bizlere vermiş oldukları desteklerden ve bize duydukları güvenden dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.
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