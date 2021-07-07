Van Olgunlaşma Enstitüsüyle kentin geçmişi geleceğe taşınıyor

Van Olgunlaşma Enstitüsüne bağlı kilim dokuma atölyesinde binlerce yıllık yöresel kilim dokuma geleneği geleceğe taşınıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde bulunan ve Hakkari ile Bitlis illerine de hizmet veren Van Olgunlaşma Enstitüsü, kentin kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına devam ediyor. Enstitüde bulunan el dokuması kilimler, yöresel kıyafetler ve el sanatları atölyelerinde Urartulu kadınların takı ve göz alıcı kıyafetleri başta olmak üzere Van’ın unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarılıyor. Kilim dokuma kursuna katılan kursiyerler, bir taraftan Van’ın geçmiş tarihini geleceğe taşırken diğer taraftan da dokumacılık yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

“Gelenekleri geleceğe aktarmak gibi bir misyon üstlendik”

İHA muhabirine konuşan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Huzeyfe Gülaçar, Van’ın geçmiş tarihini geleceğe taşımak için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Gülaçar, “Kurumumuz 2019 yılında Van’da faaliyet göstermeye başladı. Van Olgunlaşma Enstitüsü bu anlamda sadece halı ve kilim değil birçok alanda gelenekleri geleceğe aktarmak gibi bir misyon üstlenmiş. Burada giyim, el sanatları ve halı-kilim atölyelerimiz faaliyet göstermektedir. Yöresel kilim ve halılarımız geleneksel yöntemlerle dokumaya devam ediliyor. Usta öğreticilerimiz tamamen geleneksel yöntemlerle dokumayı öğrenmiş, aynı şekilde geleceğe taşımayı hedefliyorlar. Şu an için kuşak, kemer, halı, cicim dediğimiz Van yöresine ait dokumaları geleneksel yöntemlerle atölyemizde üretmeye başladık. Yöresel kilimlerimizi geçmişte yaptığımız bir sergiyle halkımızın beğenisine sunmuştuk, yakın zamanda da hem dijital ortamda hem de reel ortamda yapacağımız sergilerle halkımızın beğenisine sunacağız. Amacımız burada geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz kilimleri aynı şekilde gelecek kuşaklara öğretmek ve insanları bu anlamda motive etmek. Kilim iplerimiz tamamen doğal iplerdir, tamamen geleneğe bağlı kalarak yün aşamasından alıp kök boya ve dokuma aşamasına geçiliyor” dedi.

“Van’ın geçmişini geleceğe taşıyoruz”

Usta Öğretici Hadice Bilen ise yöresel kilim dokuduklarını belirterek, “Geçmişi geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. Bizim motif ve kilimlerimiz çok eski kilimlerdir. Yünlerimizin hepsi doğal, kendimiz yapıyoruz. İpliklerimiz ve kilim üzerine yapılan motiflerimiz orijinal Van yöresine ait motiflerdir. Herhangi bir değişim olmadan Van’ın geçmişini geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.