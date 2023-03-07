Van Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için tulum, battaniye ve yelek üretiyor

Van Olgunlaşma Enstitüsü, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için tulum, battaniye ve yelek üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından tüm yurtta olduğu gibi Van’da da yaraların sarılması noktasında çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanlar adeta seferber edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Van Olgunlaşma Enstitüsü, depremzede vatandaşlar için atölyelerinde tulum, battaniye ve yelek üretimini gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu, enstitünün daha önce Selçuklu mimarisi üzerine çalışmalar yaptığını ifade ederek, ancak 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında çalışmalarını depremzedelere yönelik yaptığını söyledi. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında yaraların sarılması noktasında çalışmalara başladıklarını belirten Evliyaoğlu, “İl günden itibaren deprem bölgesine battaniye, yemek, maske ve konfeksiyon malzemeleri gönderdik. Daha sonra kurumda battaniye, tulum ve yelek üretmeye başladık. Bunları da hazırlayıp bölgeye gönderiyoruz. Üç parçadan oluşan ürünlerimizin dışı su geçirmeyen yağmurluk şeklinde olup, iç kısmında polar ve elyaf var. Bu anlamda hem hafif hem çok maksatlı kullanılan ürünlerdir” dedi.

Şimdiye kadar bölgeye yaklaşık bin adet ürün gönderdiklerini vurgulayan Evliyaoğlu, “Burada çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Depremin olduğu ilk gün herkes çok üzgündü. Bu nedenle gönüllülük çerçevesinde gece gündüz demeden, saat gözetmeksizin herkes elinden geldiğince bölgedeki insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmaya devam ediyor. 44 personel idarecilerle birlikte geceli gündüzlü çalışıyoruz. Gerekirse hafta sonları da çalışıyoruz. İnşallah bölgeye bir faydamız dokunacaktır” ifadelerini kullandı.