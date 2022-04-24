Van Müzesi’nde 23 Nisan coşkusu

ASAM ve ÇODEM işbirliği ile Van Müzesi’nde 23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Van Müzesi Arkeopark alanında düzenlenen programda, Van Müzesi uzmanlarından arkeolojik kazı teknikleri öğrenen çocuklar, ayrıca alanda kazı yaptılar. Pazıllar üzerinde bastırılan eserler kum içerisine gömülerek çocuklardan bunları bulmaları ve pazılı tamamlamaları istendi. Ardında ise tamamlanan pazılı, müze içinde bulunan eserle eşleştirilerek bulunması istenmiştir. Öğrenciler bu şekilde hem arkeolojik kazı tekniklerini hem de eserleri tanıma fırsatını buldular.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, “Bu en güzel ve anlamlı günde, adeta bir açık hava müzesi olan ülkemizde çocuklarımıza müze bilincini kazandırmak, müzeciliğin sadece vitrinler arkasında sergilenen eserlerden ibaret olmadığını, arkeoloji biliminin, kültürün, kültürel mirasın ne olduğunu sadece anlatarak değil göstererek, dokunarak, deneyimleyerek öğretmek amacı ile hazırlamış olduğumuz ‘Arkeopark’ alanımızı Van Müzesi içerisinde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkeopark alanımızın ilk misafirleri ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, SGDD- ASAM ve ÇODEM işbirliği içerisinde müzemizi ziyarete gelen sığınmacı çocuklarımız oldu. Gün boyunca müzemizi ziyarete gelen bütün çocukların yoğun ilgi gösterdiği alan minik misafirlerimizi bekliyor” dedi.