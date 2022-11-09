Van milletvekilleri: “Kentin sağlık altyapısını yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz”

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve genel müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda Van’da devam eden sağlık yatırımları ve projeler istişare edildi. Doktor atamaları ve erken teşhis amacıyla ihtiyaç duyulan cihazların ivedilikle temini konusunda destek talebinde bulunan Van milletvekilleri, toplantı sonrası ortak açıklama yaptı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sadece Van’a değil çevre illere de hizmet verdiğini ifade eden milletvekilleri, “Bölge hastanesi olması nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kalite standartlarını yükseltmek ve toplumsal memnuniyeti arttırmak amacıyla aynı kampüs alanı içinde fizik tedavi, onkoloji ve yüksek güvenlikli psikiyatri hastanelerinin yapılmasını talep ettik. Bu sayede yatak kapasitesi iki bini aşacak, dolayısıyla şehir hastanesi standartlarını yakalamış olacağız. Konu ile ilgili bakanımız yaklaşık 800-1000 yatak kapasiteli bir proje planlanarak çalışılması talimatını verdi. Proje çalışmaları devam eden 150 yatak kapasiteli Tuşba Devlet Hastanesinin yer tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, yer tespit çalışmaları tamamlanmış Muradiye Devlet Hastanesi (150 yatak) projesinin ihale edilmesi, Büyükşehir Kanunu ile birlikte belde statüsünden mahalleye dönüştürülen Bostaniçi’ne yeni bir hastane yapılması, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi alanı içinde ek bina yapılması, Çakırbey Sağlık Ocağının programa alınması, il sınırları içinde vakaya ulaşımı kolaylaştıracak şekilde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirtilen 11 noktaya acil sağlık istasyonlarının yapılması, Aşağı Norşin Sağlıklı Hayat Merkezi projesine ödenek tahsis edilmesi, Gürpınar Belediyesi tarafından ihalesi yapılmış diyaliz merkezi projesinin onaylanması, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak faaliyet yürüten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine eğitim kadrolarının tahsis edilmesi, Van genelinde ihtiyaç duyulan branşlarda hekim atamalarının yapılması, erken teşhis ve tedavi amaçlı hastanelerde eksik olan ünite ve cihazların tamamlanması konularında bakanımız ve ekibi ile şehrimiz adına verimli bir toplantı yaptık. Bakanımızın desteği ile inşallah Van’ın sağlık altyapısını yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz” dediler.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti döneminde geçmişten günümüze sağlık politikaları incelendiğinde, her geçen gün hizmet çıtasının yükseldiğini belirterek, “Merkezinde sağlıklı insanın olduğu yatırımlarla tüm ilçelerimizde yeni hastaneler ve sağlık tesisleri inşa edildi. Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha erişilebilir, kaliteli ve verimli olması amacıyla sağlık teşkilatımız ile birlikte çabamız ve çalışmalarız devam ediyor. 2018 yılından günümüze kadar Van’da yaptığımız çalışmaların bir kısmını belgesel şeklinde kamuoyu ve hemşehrilerimiz ile paylaştık, bizi daha da motive eden güzel dönüşler aldık. 2023 yılı arifesinde Türkiye siyasi tarihinin altın dönemine şahitlik ettiğimiz bu sürecin akamete uğramaması için önümüzdeki yüzyılı inşallah yine, yeniden ve daha güçlü bir şekilde inşa edecek, Van’ı daha da büyütmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı youtu.be/u22d4AdEqRo linkinden izleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.