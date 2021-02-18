Van Milletvekili Kartal’dan Regaip Kandili mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Milletvekili Kartal, Regaip Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Allah’ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel gecelerden biri de Regaip Kandili’dir. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı Regaip Kandili’nin başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleme rahmet, bereket ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum” dedi.