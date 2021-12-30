Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu atandı

VAN (İHA) – Van Müze Müdürlüğünden Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne atanan Erol Uslu, “Van’ı aktivitelerle, etkinliklerle güzel yerlere taşıyacağız” dedi

Van Müze Müdürü Erol Uslu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kararı ile Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne atandı. Pazartesi günü itibariyle görevine başlayan Uslu, böyle bir göreve atanmanın gururunu yaşadığını belirtti. Tarihi, kültürü ve turizmi yönünden zengin, mutfağında birçok malzemesi olan Van gibi kadim bir şehirde il müdürlüğü yapmanın kendisi için onur olduğunu vurgulayan Uslu, “Beni bu makama layık gören bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Bunun yanında yerelde desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere diğer tüm paydaşlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah kültürel potansiyele sahip olan Van’ı, hak etmiş olduğu değere getirerek, sadece Vanlılara değil; bölgeye tanıtmak, bölge üzerinde bir çekim merkezi haline getirmek içinde elimizden gelen bütün doneleri kullanacağız. Yerelde de bütün paydaşlarla birlikte en kısa zamanda bir araya gelip fikir üreteceğiz. Bunların genel çalıştaylarını yapıp, 2022 yılı turizm sezonu açılmadan önce bir provasını yapacağız. Önümüzdeki turizm sezonunun açılması ile birlikte de Van’ı bölgeye, ülkeye ve dünyaya en iyi şekilde taşıyabilecek etkinliklerle, aktivitelerle güzel yerlere getireceğimze inanıyorum” dedi.