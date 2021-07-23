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Van Kalesi’nde gezerken ayağını kıran vatandaş için seferberlik

Van Kalesi’nde oğluyla birlikte gezerken kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu kurtarıldı.

VAN 23.07.2021, 09:40
Van Kalesi’nde gezerken ayağını kıran vatandaş için seferberlik
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Van Kalesi’nde oğluyla birlikte gezerken kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu kurtarıldı.

Dün akşam saat 18.50 sıralarında Van Kalesi civarında oğlu ile geziye çıkan O.K. (41) isimli vatandaşın kayalıklardan düşerek ayağını kırdığı ve yaralandığı ihbarı üzerine AFAD ve UMKE ekipleri hemen harekete geçti. AFAD ve UMKE ekiplerinin ortak çalışması sonunda O.K., mahsur kaldığı bölgeden yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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