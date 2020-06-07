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Van kahvaltı kültürü dünyaca meşhur

Van Kahvaltısı “Dünya Kahvaltı Günü” etkinlikleri kapsamında sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarla dünyaya tanıtılıyor.

Van kahvaltı kültürü dünyaca meşhur

Van Kahvaltısı “Dünya Kahvaltı Günü” etkinlikleri kapsamında sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarla dünyaya tanıtılıyor.

07 Haziran 2020 Pazar 16:55
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Van kahvaltı kültürü dünyaca meşhur

Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, Dünya Kahvaltı Günü'de tüm dünyaya tanıtıldı. 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van TSO Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı çalışma sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bugün dünya için, Türkiye ve Van için tarihi bir gün olduğunu belirtti. Etkinliği dünyaya duyurmayı başardıklarını ifade eden TSO Başkanı Takva, “Bu yıl etkinliğimizi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş olan insanlarımız ve sağlık çalışanlarımıza atfediyoruz. Bugüne ve bu anlamlı etkinliğimize, özellikle bakıma muhtaç çocuklarımıza yönelik, bir kahvaltı etkinliği ile başladık. Bugün itibariyle de üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu küresel projeyi hayata geçirmek için bir aradayız. Bizim için Van çok önemli kültürel değerlere sahip bir şehir. Bu kültürel değerleri ön plana çıkarmak, dünyayla paylaşmak gayesiyle de bugün Dünya Kahvaltı Günü etkinliğini gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Van kahvaltısıyla ünlü bir şehirdir”

Van'ın kahvaltısıyla ünlü bir şehir olduğunun altını çizen Takva, “1 Haziran 2014 Pazar günü yaptığımız Guinness Dünya kahvaltı rekoru denemesiyle dünyanın En Kalabalık Kahvaltı sofrasını kurarak başlattık. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin bu etkinliğe yönelik yayınladığı mesaj bizi çok mutlu etti. Bir devlet adamının bir bakanımızın, bu meseleyi ne kadar sahiplenip içselleştirdiğini, bunu dünyaya da mesaj vermek üzere Van ile paylaştığını büyük bir memnuniyetle izledik. Dün gece itibariyle de bizim en büyük paydaşımız, yıllardır tüm projelerimizi destekleyen ve her türlü maddi manevi katkıyı vermekten imtina etmeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na katkısını ortaya koydu ve farkındalığı üst düzeye getirdiği için hassaten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van kahvaltısının ‘Dünyanın En Keyifli Günü' temasıyla sosyal medyada paylaşıldığına dile getiren Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van şehri olarak bir çıkış yakalamamız gerekiyordu. Açık kapımız sosyal medya kapısıydı ve buradan yürüyerek yerel ürünlerimizi küresel manada insanlarla paylaşmanın önemli bir farkındalık olacağını düşündük. Arkadaşlarımızla 20 gündür üzerinde emek verdiğimiz bu projeyle nihayetinde bütün dünya halklarına, bütün dünya insanlarına ‘Dünyanın En Keyifli Günü' temasıyla paylaşılmış oldu.”

Son Güncelleme: 07.06.2020 16:56
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