Van İl Sağlık Müdürü ile hastane başhekimi aşı oldu

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik korona virüs aşısı oldu.

Türkiye’ye getirilen 3 milyon korona virüs doz aşıdan Van’a gönderilenler sabah saatlerinde sağlık personellerine uygulanmaya başlandı. Çin’den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti. Bu kapsamda Van’a gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki (VEAH) personellere hazırlanan özel odalarda aşı yapılmaya başlandı. Aşı uygulama çalışmalarını takip eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve VEAH Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de korona virüs aşısı oldu.

“Sağlık personelimizin de aşılarını olmalarını öneriyoruz”

Açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs aşıyla ilgili her türlü çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Dağıtım ve alt yapı çalışmalarını da hazırladıklarını ifade eden Sünnetçioğlu, “Aşı uygulaması için tüm sağlık birimlerimiz hazır durumdadır. Hastane başhekimi ve diğer yöneticilerimiz de örnek olması amacıyla aşılarımızı yapacağız. Tüm sağlık personelimizin de aşılarını olmalarını öneriyoruz” dedi.

Van ilinin Sağlık Bakanlığının talimatları itibariyle aynı gün içinde aşı uygulamasına geçtiğini dile getiren Hastane Başhekimi Çelik ise “Geçtiğimiz haftadan beri hazırlıklarımızı yaptık. Hastane olarak aşı yapma kapasitesine ve personel gücüne sahibiz. Bugün saat 08.30 itibariyle aşılarımızı yapmaya başladık” diye konuştu.