Van İl Müftülüğüne Mehmet Sırrı Şık atandı

Van İl Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi. Karara göre Van İl Müftüsü Ömer keskin Bartın Müftülüğüne atanırken Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise Van İl Müftülüğüne atandı.

Öte yandan Resmi Gazetede yer alan karara göre Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.