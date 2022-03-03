Van-Hakkari yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Van’da kar yağışı ve tipiden dolayı 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Van’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışından dolayı Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi tır ve kamyonlara kapatıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağır tonajlı araçlara kapatılan yolda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.