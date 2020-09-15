Van Gölünün kirliliğine dikkat çekmek için 3 günde 365 kilometre pedal çevirdiler
VADİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ÜYESİ 2 DOĞASEVER, VAN GÖLÜ’ÜN KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 3 GÜNDE 365 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİLER
Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 2 doğasever, Van Gölünün kirliliğine dikkat çekmek için göl etrafında 3 günde 365 kilometre pedal çevirdiler
Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri Hüseyin Kurt ve Hakan Ergüler, Van Gölü’nün kirliliğine dikkat çekmek için 2 il ve 7 ilçe geçerek gölün etrafında 3 günde 365 kilometre pedal çevirdiler. Kulüp Başkanı Ömer Demez, kulüp üyeleri Hüseyin Kurt ve Hakan Ergüler’i yola çıkmadan önce ziyaret ederek başarı diledi. Doğa severler Kurt ve Ergüler, Van merkez İpekyolu ilçesinden başladıkları programlarını Edremit, Gevaş, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Tuşba ilçesinde sona erdirdiler.
Van merkezden sabah erken yola çıkarak kahvaltıyı Gevaş ilçesinde yaptıktan sonra yola devam ettiklerini ifade den Doğaseverler Kurt ve Ergüler, “İlk gün yaklaşık 130 kilometre yol gidip Tatvan’a vardık. İlk kampımızı Tatvan sahilinde yaptık. İkinci gün Tatvan’dan yola çıkıp 125 kilometre yol giderek Ahlat ve Adilcevaz üzerinden Erciş’e vardık. İkinci kampımızı da Erciş sahilinde yaptık. Üçüncü ve son gün 110 kilometre yol yapıp 4 gün olarak hedeflenen turumuzu toplam 3 günde tamamlayıp Van’a vardık. Yerleşimin olmadığı koylarda Van Gölü temizliği ve güzelliğiyle büyülüyordu. Van Gölü’nün iki il ve birçok ilçeye sınırı var ve hızlı bir şekilde kirlenen bu göle sahip çıkmalıyız. Van Gölü temizdir, yeterki kirletmeyin” dedi.
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