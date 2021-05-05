Van Gölü’nün el değmemiş güzelliği ’Çarpanak Adası’ baharla bambaşka güzel

Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası ve dokusu ile eşsiz bir güzellik sunuyor.

Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası, eşsiz dokusu eşsiz bir güzellik sunuyor. Her yıl çok sayıda yerli turist ile doğasever tarafından ziyaret edilen ada, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmadan dolayı sessizliğe büründü. Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü’nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü. Her yıl çok sayıda yerli turist, fotoğrafçı, doğasever tarafından ziyaret edilen ve adanın üzerinde bulunan kilise, kaçak defineciler ve aşıklar tarafından tahrip edilmesi tepkilere neden oldu.