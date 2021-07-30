banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?
Kayyum olarak atanan THK başkanından 'düğün' açıklaması
Kayyum olarak atanan THK başkanından 'düğün' açıklaması
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!

Van Gölü’nde seyrine doyumsuz gün batımı

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

VAN 30.07.2021, 09:26
Van Gölü’nde seyrine doyumsuz gün batımı
banner502

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan Van Gölü sahillerinde, güneş kente her veda ettiğinde ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Türkiye’nin en büyük, sodalı özelliği ile de dünyanın en büyük gölü olan Van Gölü’nde özellikle yaz aylarında oluşan gün batımı, hayran bırakıyor. 3 bin 713 kilometrekarelik yüzölçümü ve 1646 metrelik rakımı ile bölgeyi cazibe merkezi haline getiren Van Gölü üzerinde, akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünüyor.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501