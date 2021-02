Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı

Van’ın Edremit Belediyesince Van Gölü sahilinin iki ayrı noktasında başlatılan temizlik kampanyasında tonlarca çöp toplandı.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüklerince organize edilen temizlik çalışmasına yüzlerce kişi katıldı. Van Gölü sahilinin iki ayrı noktasında başlayan ve tüm sahili kapsayan temizlik çalışmasına Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başkan yardımcıları Ercan Karahan, Vedat İlli ve Abdullah Ekinci, Kızılay Van Şubesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Van Gölü Aktivistleri Derneği, belediye personelleri, çocuklar ve onlarca gönüllü katıldı. Eminpaşa sahilinde toplanan çöpler, poşetlenerek temizlik araçlarının alması için hazırlandı. Daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre hedefiyle Van’ın can damarlarından biri olan Van Gölü’nde yapılan temizlikte yaklaşık 300 kişi kıyı şeridini çöplerden arındırdı.

“Çevremiz doğal evimizdir, onu koruyalım”

Yapılan temizlik sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gönüllüler ve gönüllü çevrecilerle birlikte temizlik seferberliği başlattıklarını belirtti. Gerek gölden sahile vuran gerekse de insanların kullanımından kaynaklı çevre kirliliğine dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Başkan Say, aynı zamanda temizlik yapmayı amaçladıklarını kaydetti. Edremit’in, göle yüzünü dönen, göle sahili olan çok şirin bir ilçe olduğunu anlatan Başkan Say, “İnşallah hep birlikte hem çevre duyarlılığını oluşturarak hem de temizlik yaparak temiz tutmaya çalışacağız. ‘Edremit Temiz’ sloganımızı 7/24 devam ettireceğiz. Bugün de burada yoğun bir katılımla bunu yapmaya çalıştık. Buradan Edremit’i, sahilini ve Van Gölü’nün güzel kıyılarını kullanan herkese sesleniyorum. Çevremiz aynı zamanda doğal evimizdir, onu koruyalım, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirastır. Çevre olmazsa biz nefes alamayız. Nefesimiz için çevremizi koruyalım. İnşallah bu duyarlılığı da birlikte sürdüreceğiz. Bugün gönüllü olarak katılan tüm ekiplerimize de gönülden teşekkür ederim” dedi.

Kızılay Van Şubesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Van Gölü Aktivistleri Derneği de başlatılan temizlik seferberliğinden dolayı Başkan Say’a teşekkür ederek, böylesi bir organizasyona dahil edilmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Temizlik çalışması, çöp poşetlerine toplanan atıkların bir araya getirilmesi ve hatıra fotoğraflarının çektirilmesi ile sona erdi.