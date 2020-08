Van Gölü sahilin sinema keyfi

Van’ın Edremit ilçesinde vatandaşlar, Van Gölü sahilinde sosyal mesafeli açık hava sinemasında bol kahkahalı bir akşam geçirdi.

Edremit Belediyesinin yaz aylarının başında başlatmayı hedeflediği fakat yaşanan pandemi sürecinde askıda beklettiği sinema geceleri start aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Edremit Belediyesi Edremit Kent Meydanı’nda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri eşliğinde alana gelen Edremitliler, açık ve güzel havada film izleme keyfi yaşadı. Van Gölü sahiline karşı ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte sosyal mesafe ve güvenlik önlemleri titizlikle uygulandı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın da katıldığı sinema etkinliğine vatandaşların ilgisi ise büyük oldu.

Vatandaşların ateşi ölçüldü maske dağıtıldı

Giriş kapısında belediye görevlileri tarafından vatandaşların ateş ölçümleri gerçekleştirilirken, alan girişinde de el dezenfekteleri yapıldı, maskesi olmayanlara ise maske verildi. İlçe sakinleri, Van Gölü’nden esen meltemin yüze vurduğu açık alanda beyaz perdede sinema izlemenin keyfini yaşadı. Sinemaseverler güzel bir Van akşamında kahkahalarla dolu unutulmaz bir gece geçirirken, etkinlikte vatandaşlara kek ve çay ikramı yapıldı.

“Pandemi etkinliğimizi ertelememize sebep oldu”

Sinema gösteriminin sona ermesinin ardından yer yer vatandaşlarla sohbet eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, daha sonra etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Say, tedbirlerin elde bırakılmaması konusunda çağrıda bulundu. Gerekli tüm tedbirlerin alınması durumunda insanların hasret kaldığı etkinliklerin devam edebileceğini anlatan Başkan Say, “Biz de bu akşam burada sosyal mesafe kurallarının tüm tedbirlerini alarak vatandaşlarımızı sinema etkinliğimizle buluşturduk. Maske dağıtımı başta olmak üzere ateşlerin ölçülmesi ve ikramlarımıza kadar tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın da bu kurallara uyarak, gerekli ilgiyi göstermelerinden dolayı son derece mutlu oldum. Bilindiği üzere bu etkinliğimizi yaz aylarının başında yapmayı planlıyorduk, ama yaşanan süreç etkinliğimizi ertelememize neden oldu. Hep birlikte bu sürecin üstesinden geldiğimiz vakit, kent meydanımız çok daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaktır” dedi.