Van Gölü manzaralı ‘Ulusal Resim’ çalıştayı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından bölgede ilk defa düzenlenen ‘Ulusal Resim Çalıştay’ı, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sanatçıların katılımıyla başladı.

Edremit Kent Meydanı’nda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan çalıştayda film gösterimleri, çocuk etkinlikleri, sergiler ve konserler yer alacak. Yaklaşık 5 ilden ulusal düzeyde 10 sanatçının yanı sıra yerel sanatçılarında yer aldığı etkinlikte Edremit’in tarihi turistik mekanları resmedildi. Miniklerin de katıldığı çalıştayda minikler, kendileri için kurulan atölyelerde resimler yaptılar. Van Göl sahilinde kurulan stantlarda hazırlıklarını yapan sanatçılardan kimisi sahil bandı, kimisi Akmadar Adası’nı, kimisi Van kedisini, kimisi Van balığını ve kimisi Engil Şelalesi’ni, kilisesini ve Kız Kalesi’ni tuvallerine taşıdı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, her sanatçıyı ziyaret ederek katılımlarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Miniklerin de yaptığı çalışmaları inceleyen Başkan Say, çocuklarla bol bol sohbet etti.

“Van’ın çağdaş ve modern bir müzeye kavuşmasını diliyorum”

Çalıştay kapsamında Edremit’te bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu, Edremit’te sanatın, sevginin, kardeşliğin birleştirici evrensel gücüne bir kez daha şahit olduklarını belirtti. Muhteşem bir doğanın ve muhteşem bir deniz ile iç içe olduklarını belirten Prof. Dr. Karoğlu, “7’den 70’e herkesi bir araya toplayan Edremit Belediyesi muhteşem bir etkinliği imza attı. Özellikle pandemi sürecinden hemen sonra böylesi bir çalışmanın yapılması hemen hemen ilk sayılacak bir hareketle sanatçıları bir arada toplayan, bu paylaşımı gerçekleştiren başta Edremit Belediyesi Başkanını şahsım ve sanatçılar adına teşekkür ederim. İyi bir başlangıç oldu. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Her yıl bu faaliyetleri gerçekleştirerek çağdaş sanat anlamında üretilen eserlerin sergileneceği bir galerinin süreç içerisinde bir müzenin oluşturulmasını diliyorum. Van, Doğu’nun en muhteşem şehirlerinden biri. Burada sevgi var, dostluk var, barış var. Dolayısıyla bunun gereği olarak böylesine çağdaş ve modern bir müzeye kavuşmasını diliyorum. Sanata destek verenlere, sanatla birlikte yürüyenlere candan teşekkür ediyorum” dedi.

“Edremit sanatın, turizmin ve kültürün merkezi olmaya devam edecek”

Ressamlarla zaman zaman çeşitli sohbetler gerçekleştiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise; Ankara, İstanbul başta olmak üzeri Türkiye’nin çeşitli illerinden sanatçıları Edremit’te buluşturduklarını belirtti. Edremit’te ilk defa Resim Çalıştayı yaptıklarını ve bunun ilkini gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Say, “İnşallah devamını getireceğiz. Çalıştayımız kapsamında konserlerimiz, film gösterimleri ve sergilerimiz olacak. İnşallah pandeminin bitişi ile birlikte Edremit sanatın, turizmin ve kültürün merkezi olmaya devam edecek. Bu vesileyle de tüm halkamızı Edremit’e bekliyoruz. Pandeminden uzak sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Gölü’ne karşı resim yapmanın güzelliğinden bahseden diğer ressamlar da, düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Say’a teşekkür etti. 4 gün boyunca sürecek olan etkinlikte Ulusal Resim Çalıştayı çeşitli aktivitelerle sanatseverler başta olmak üzere vatandaşları ağırlayama devam edecek.