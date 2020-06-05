Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Van Gölü kıyısında sosyal mesafeli ikinci cuma namazı

VAN GÖLÜ SAHİLİNDEKİ TUŞBA SAHİL BANDI’NDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BU HAFTA DA CEMAAT SAF TUTARAK CUMA NAMAZI KILDI.

Van Gölü kıyısında sosyal mesafeli ikinci cuma namazı

VAN GÖLÜ SAHİLİNDEKİ TUŞBA SAHİL BANDI’NDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BU HAFTA DA CEMAAT SAF TUTARAK CUMA NAMAZI KILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 16:10
7 Okunma
Van Gölü kıyısında sosyal mesafeli ikinci cuma namazı

Van Gölü sahilindeki Tuşba Sahil Bandında korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat saf tutarak cuma namazı kıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu. Normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için bu hafta da sosyal mesafeli saf tuttu. Kent genelinde bazı cami avlularında, okul bahçelerinde, parklarda sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı eda edildi.

Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, Van Gölü kıyısındaki Tuşba Sahil Bandına geldi. Burada görev alan sağlık ekipleri alana geçen vatandaşın ateşini ölçerken, emniyet ekipleri de seccade kontrolü yaptı. Tuşba Belediyesi görevlileri tarafından ise cuma namazı öncesi tüm vatandaşlara dezenfektan tutuldu. Alınan önlemler çerçevesinde vatandaşlar bu hafta da sosyal mesafeli cuma namazı kılmanın sevincini yaşadı.

Cuma namazı tedbirleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, namazla ilgili alınan kararlara vatandaşın harfiyen uyduğunu belirtti. Bunun için de Van halkına teşekkür eden Vali Bilmez, “Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Güzel bir düzen içinde görev alan il müftümüz, ilçe müftülerimiz ve imam arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Cuma namazında görev alan emniyet teşkilatımıza ve sağlık ekiplerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede normalleşiriz ve gerçek anlamda yine camilerimizde buluşuruz” dedi.

Sahil bandındaki cuma namazına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Müftüsü Ömer Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşinin anısına 200 adet fidanı toprakla buluşturdu
Kardeşinin anısına 200 adet fidanı toprakla buluşturdu
Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
AK Parti’li Arvas’tan Bahçesaray ilçesine ziyaret
AK Parti’li Arvas’tan Bahçesaray ilçesine ziyaret
Başkale’de terör operasyonu
Başkale’de terör operasyonu
Milletvekili Arvas, normalleşme süreciyle ilçe ziyaretlerine başladı
Milletvekili Arvas, normalleşme süreciyle ilçe ziyaretlerine başladı
Gülaçar ailesinin acı günü
Gülaçar ailesinin acı günü
(Özel) Gürpınar belediyesinden örnek seracılık
(Özel) Gürpınar belediyesinden örnek seracılık
Edremit’te ‘Bayram Şenliği Yarışması’ sonuçlandı
Edremit’te ‘Bayram Şenliği Yarışması’ sonuçlandı
Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı
Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı
İpekyolu’nda 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
İpekyolu’nda 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van’da kavşak yenileme çalışması
Van’da kavşak yenileme çalışması
Hilton Otelinden koronaya inat zararına hizmet
Hilton Otelinden koronaya inat zararına hizmet
Van’ın ilk imar yönetmeliği hazırlanıyor
Van’ın ilk imar yönetmeliği hazırlanıyor
Van YYÜ Kent Danışma Kurulu üyeleri turizmi konuştu
Van YYÜ Kent Danışma Kurulu üyeleri turizmi konuştu
VASKİ Genel Müdürü Kaplan; yüksek su faturalarının nedenini açıkladı
VASKİ Genel Müdürü Kaplan; yüksek su faturalarının nedenini açıkladı
Çaldıran Belediyesi imkansızı başarıyor
Çaldıran Belediyesi imkansızı başarıyor
Özalp ilçesinde yangın: 2 yaralı
Özalp ilçesinde yangın: 2 yaralı
Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Van’da 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü hazırlığı
Van’da 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü hazırlığı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim