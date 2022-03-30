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"Van Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" projesi
Vanlı öğrenciler, "Van Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" projesi çerçevesinde Van Müzesi’ni gezdi.
VAN 30.03.2022, 10:36
Vanlı öğrenciler, "Van Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" projesi çerçevesinde Van Müzesi’ni gezdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen "Van Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" projesi bünyesinde, İpekyolu ilçesinde bulunan Mesut Özata Anadolu Lisesinin öğrenci ve öğretmenler Van Müzesi’ni ziyaret etti.