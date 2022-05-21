Van Fotoğraf Maratonu" Çatak’ta devam etti

Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen "1. Van Fotoğraf Maratonu’nun" üçüncü gününde fotoğraf severler doğa harikası Çatak ilçesini fotoğrafladı.

Şehrin kültürel mirasını, tarihi zenginliklerini, turistik yönlerini ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince ilk defa düzenlenen fotoğraf maratonu yoğun katılım ile devam ediyor. Maratonun üçüncü gününde de fotoğraf tutkunları en iyi fotoğrafı çekmek için büyük çaba sarf etti. Kent merkezinden hareket eden fotoğrafçıların Çatak’taki ilk durağı tarihi İpekyolu’nun bir kolu olan Zeril ve Hurkan köprüleri oldu. Yüksek dağlarda bulunan değişik çiçek ve bitkilerden oluşan doğal arıcılık ve balcılığı, Türkiye’nin en uzun ikinci parkuru olan Çatak Çayı’nda adrenalin severlerin yaptığı rafting sporunu, ceviz oymacılığı ile yapılan ürünleri ve Kanispi Şelalesi’ni fotoğraflayan fotoğraf severler, ilçeye hayran kaldılar.

22 Mayıs’a kadar sürecek maratonda kentin tarihi ve doğal zenginleri çekilecek.