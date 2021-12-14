Van Ferit Melen Havalimanı bir ayda 105 bin 649 yolcuya hizmet verdi

Van Ferit Melen Havalimanında kasım ayında 105 bin 649 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Van Ferit Melen Havalimanının 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Van Ferit Melen Havalimanında kasım ayında iç hat yolcu trafiği 105 bin 649 oldu. Kasım ayında, Van Ferit Melen Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 155, dış hatlarda 13 olmak üzere toplamda bin 168’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 886 ton oldu. 11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 187 bin 282, uçak trafiği 14 bin 543, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 10 bin 606 ton olarak gerçekleşti.