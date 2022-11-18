Van ESOB Başkanı İsa Berge: “İranlı misafirler 2022 yılında Van’a heyecan ve coşku kattı”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, 2022 yılında yaşanan olumsuzlukların tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Ancak İranlı misafirler 2022 yılında Van’a coşku ve heyecan kattı” dedi.

Pandemi döneminden sonra esnaf ve sanatkarların çok kötü günler geçirdiğini belirten Van ESOB Başkanı İsa Berge, bu kötü gidişatın ekonomik dalgalanmalarla daha da üst düzeye çıktığını söyledi. Tüm dünyada etkili olan ekonomik dalgalanmanın Türkiye’yi de olumsuz etkilediğinin altını çizen Berge, Van’ın ise İranlı turistlerden kaynaklı olarak durumdan fazla etkilenmediğini söyledi. İran’ın Van için olmazsa olmaz bir ticari pazar olduğunu vurgulayan Berge, “2022 yılında İranlı misafirlerimizin Van’da olması ve onlarla olan ticari münasebetimiz, Van’a bir coşku, bir heyecan yaşattı. Çarşı pazarlarımız, konaklama tesislerimiz başta olmak üzere hemen hemen bütün işletmelerimiz İranlı misafirlerimiz ile doluydu. Pandemi sürecindeki sıkıntıları, İranlı misafirlerimizin ilimizde olması nedeniyle atlatarak, 2022 yılını huzur içinde geçirdik diyebiliriz” dedi.

Tüm dünyada etkili olan ekonomik dalgalanmaların geçmişte de hep yaşandığına dikkat çeken Berge, “Bundan sonraki süreçte yeni hükümet politikaları ne olur ya da dünyadaki siyaset hangi mecraya taşınır bilemem ama inşallah savaşların olmadığı bir dünya olur. Türkiye’nin özellikle ara bulucu bir ülke konumunda olmasından dolayı Ortadoğu’nun en şanslı ülkelerinden biri biziz diyebilirim. Nitekim Cumhurbaşkanımız, gayretli çalışmalarıyla bütün dünyaya bir sükunet kazandırmak için üstün gayretlerini ortaya koydu. Özellikle Ukrayna- Rusya savaşı, bütün dünyada kötü bir sinerji oluşturdu. Özellikle tahıl konusunda ciddi krizler yaşanıyordu. İnşallah 2023 yılı; barışın, kardeşliğin, hoşgörünün olacağı bir dönem olur. Nitekim 2023 yılında ekonomik süreçlerin düzeleceğini öngören bir tablo var. Bizde inşallah öyle bir durumun olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.