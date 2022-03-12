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Van esnafı alışveriş festivaline hazır

Van esnafı 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Shopping Fest (Alışveriş Festivali) için tüm hazırlıklarını tamamladı.

VAN 12.03.2022, 16:58
Van esnafı alışveriş festivaline hazır

Van esnafı 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Shopping Fest (Alışveriş Festivali) için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde, Van TSO işbirliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15 ile 29 Mart günlerinde düzenlenecek ’Van Shopping Fest’ için tüm hazırlıklar tamamlandı. Nevruz’u Van’da geçirmek isteyen İranlılar için yapılacak Shopping Fest’le kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması hedefleniyor. Festival kapsamında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili İhsan Emre Aydın, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, VAN ESOB Başkanı İsa Berge, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve kurum amirleriyle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“Festival sayesinde esnafımızın yüzü gülecek”

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, esnafın alışveriş festivaline hazır olup olmadığını görmek için bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Esnafın Van’a gelecek İranlı misafiri ağırlamaya hazır olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Her bölgenin bir hasat sezonu var. Van’ın hasat sezonu da nevruz süresincedir. Festival sayesinde esnafımızın yüzü gülecek, ilimize gelecek misafirlerimiz de memnun olarak ayrılacaktır. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı ara verilen festival, bu sene başladı. Kamu, kurum ve kuruluşların yanı sıra, sivil toplum kuruluşu ile esnaf da festival için elinden gelenini yapıyor. Esnafın indirimiyle, temizlikleriyle ve düzenleriyle alışverişe hazır olduklarını gördük” dedi.

“Günlük 5 bin kişi bekliyoruz”

Günlük ortalama 5 bin kişinin Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan geçiş yapmasını beklediklerini belirten Bilmez, diğer taraftan Tahran-Van uçak seferlerinin de yapılacağını söyledi. İran’ın yanı sıra; Irak, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin vatandaşlarını da alışveriş festivaline davet eden Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah festival süresince güzel havayı yakalarız. Sınır kapısında gerekli bütün önlemleri aldık. İranlı yetkililerle görüştük. Çalışma süresi de uzatıldı ve kapı daha geç saatlere kadar çalışacak. İranlı turistlerin kapıdan merkeze gelişi için gerekli tüm önlemler alındı. Festivalde görev alan bütün birleşenlere teşekkür ederim.”

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