Van Erek Beş Yıldız SK 1. Lig’e göz dikti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Lig’de mücadele edecek olan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, gözünü 1. Lig’e dikti.

Geçen sene maddi imkansızlıklar nedeniyle 1. Lig’den 2. Lig’e düşen Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Nur Tatar Spor Salonunda haftanın üç günü antrenman yapan sporcular, şampiyonluğa bilendi. Hedeflerinin şampiyon olup tekrar 1. Lig’e çıkmak olduğunu ifade eden Antrenör Müslüm Karaboğa, 2010 yılından beri hentbol liglerinde mücadele eden bir takım olduklarını ifade ederek, “Geçen yıl 1. Lig’de mücadele eden takımımız, maddi imkansızlıklardan dolayı 2. Lige düştü. Şu an dolu dizgin bir çalışma yapıyoruz. Hedefimiz 1. Lig’e çıkmaktır. İlimizi yine en üst ligde temsil etmek için çalışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Van Erek Beş Yıldız SK’nın geçen sene talihsiz bir yıl geçirdiğine dikkat çeken Karaboğa, “Geçen yıl 1. Lig’de tamamen Vanlı gençlerden oluşan kadromuzla mücadele ettik. Ancak yeteri kadar destek alamadığımız için takımımıza bir iki takviye yapamadık ve dolayısıyla 2. Lig’e düştük. Yine tamamen Vanlı gençlerden oluşan kadromuzla 1. Lig’e tekrar çıkmak için mücadele veriyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olup, hak ettiğimiz 1. Lig’e çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Van’da spora sadece futbol anlamında bakılmasının çok yanlış olduğuna vurgu yapan Karaboğa, “10 yıldır Van’da görev yapıyorum. Van’da spora bakış açısı sadece futboldan ibarettir. Bunun doğru olmadığını, Van’daki gençlere önem verilmesi durumunda; hentbol, voleybol, basketbol, atletizm veya salon sporları olsun birçok başarıya imza atacak gençlere sahibiz. Bunun da en büyük örneklerinden biri Nur Tatar’dır. Önem verildiği zaman nasıl başarı elde edildi. Bu salon sporlarına da destek verildiği zaman başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Bu çerçevede Van’daki iş adamlarına ve yerel yönetimlere sesleniyoruz. Hayat sadece futboldan ibaret değil” diye konuştu.

10 yıldır Van’da faal olarak hentbolda oynadığını dile getiren takımın alt yapı sorumlusu Melik Fırat Delen ise hedeflerinin bu sene şampiyonluk olduğunu belirterek, “İnşallah bu sene 1. Lig’e çıkacağız. Büyüklerimizden bize maddi ve manevi destek olmalarını istiyoruz. Maddi olmasa bile buraya gelip maçımızı izlemeleri bile yeter. Onları yanımızda hissetmek istiyoruz” dedi.