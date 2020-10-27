Van Emniyet Müdürlüğünden minikler için anlamlı etkinlik

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubeye bağlı ekipler, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla okul ve Kur’an kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Çocuk” olarak belirlemesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul ve Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret etti. Polis ekipleri ilk olarak Tuşba ilçesinde yer alan İkinisan İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Burada çocuklara Mevlid-i Nebi Haftası hakkında bilgi veren ekipler, diğer taraftan minik öğrencileri korona virüs konusunda; maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Trafik kurallarını da öğrencilere hatırlatan ekipler, ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesinden de bahsetti.

Çocuklara hediyelerinin dağıtılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından okuldan ayrılan ekipler, daha sonra Tuşba ilçesinde yer alan Yeşil Camii Kur’an Kursu ile İpekyolu ilçesindeki Değerler Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret etti. Burada da çocuklarla bir süre sohbet eden ekipler, daha sonra hazırlanan hediye paketlerini çocuklara dağıttı. Hediye paketlerini alan minik öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.