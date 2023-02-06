Van Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgesine 41 personel gönderildi

Van Emniyet Müdürlüğü, 41 personel ve 6 aracı deprem bölgelerine gönderdi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak, “Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak üzere; 31 arama kurtarma personelimiz, 1 PAK (Polis Arama Kurtarma) aracı ve 2 araç, 4 olay yeri inceleme uzmanı personelimiz ve 2 araç, 6 kurbağa adam personelimiz ve 1 araç olmak üzere görevlendirilen toplam 41 personelimizin ve 6 aracın deprem bölgelerine intikalleri sağlanmıştır. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, geride kalanlara sabır, ülkemiz geneli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz” denildi.