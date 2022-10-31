Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai saatleri uzatıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni bir uygulamaya geçilerek bazı polikliniklerde mesai saatleri uzatıldı.

Hastane Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti vermek adına hastanede yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi. Randevu bulma sorunun yaşandığı bölümlerle ilgi çalışma yaptıklarını belirten Sarıkaya, "Öncelikle gün içindeki poliklinik sayılarında artışa gittik. Bunun sonucunda bazı bölümlerde randevu sorununu çözdük. Bazı bölümlerde bu sorun devam edince 17.00 ila 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye karar verdik. Kadın doğum, çocuk hastalıkları, perinatoloji, gastroenteroloji, dahiliye, romatoloji, radyoloji, çocuk kardiyoloji, çocuk üroloji, çocuk cerrahi, cildiye, göz hastalıkları ve ortopedi poliklinikleri 17.00 ila 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevu alarak bu saatler arasında da muayene olabilirler. Burada hekimlerimizin ve sağlık personelimizin büyük bir özverisi bulunuyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu çalışmamızda destek veren tüm hekimlerimize ve personelimize teşekkür ederim" dedi.