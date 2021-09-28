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Van, Duhok Turizm Fuarı’nda yerini aldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) ve kentteki turizmcilerle birlikte Kuzey Irak’ın Duhok kentinde düzenlenen turizm fuarına katıldı.

VAN 28.09.2021, 16:57
Van, Duhok Turizm Fuarı’nda yerini aldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) ve kentteki turizmcilerle birlikte Kuzey Irak’ın Duhok kentinde düzenlenen turizm fuarına katıldı.

Kuzey Irak’ta düzenlenen Duhok Turizm Fuarı’na katılan Van TSO ve turizm sektörleri; Van’ın tarihi, doğal, kültürel değerlerinin yanı sıra sağlık, inanç ve diğer turizm potansiyeline ilişkin tanıtımlar gerçekleştirdi. Ayrıca Duhok Ticaret ve Sanayi Odası ile Duhok Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret eden Van heyeti, ikili ilişkilerin artırılması yönünde bir takım görüşmeler gerçekleştirdi. Duhoklu iş insanlarını Van’a davet eden heyet, yapılacak ortaklıklar neticesinde her iki ilin ticari işbirliklerinin artması için gidiş gelişlerin süreklilik kazanması yönünde adımlar attı.

Van’ın kadim kültürü ve sahip olduğu doğal değerlerin tanıtıldığı Van standı, fuar boyunca en çok ilgi gören stant olurken, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Duhok Ticaret ve Sanayi Odası arasında ortak bir protokol üzerinden Vanlı ve Duhoklu turizmcilerin sürdürülebilir ilişkileri geliştirilmesi hususunda en kısa zamanda bir araya gelmesine ilişkin anlaşma sağlandı.

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