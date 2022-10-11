Van Devlet Tiyatrosu Siyabend ve Xece ile perdelerini açtı

Van Devlet Tiyatrosu, Cem Düzova’nın yazdığı ve Gül Urgan’ın yönettiği ‘Siyabend ile Xece’ adlı oyunla perdelerini açtı.

Van Devlet Tiyatrosu ekibi ‘Siyabend ile Xece’ adlı tiyatro oyunu ile izleyicilerle buluştu. Cem Düzova’nın yazdığı ve Gül Urgan’ın yönettiği ‘Siyabend ile Xece’ adlı oyunla perdelerini açan Van Devlet Tiyatrosu, seyircisinden tam not aldı. Oyun sonunda bir açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan, 2022-2023 sezonunda 2’si çocuk oyunu olmak üzere 12 oyunla seyircilerinin karşısına geçeceklerini ifade etti. Van Devlet Tiyatrosunun 25’inci yılında seyircilere gerek yetişkin gerekse çocuk oyunlarıyla güzel bir sezon yaşatacağını vurgulayan Urgan, “Geçen sezon sadece prömiyerini yaptığımız ve bu sezona beklettiğimiz bir proje ile perdelerimizi açtık. ‘Siyabend ile Xece’ projesi uzun zamandır aklımızda olan bir işti. Çünkü yörenin kendine ait hikayelere ihtiyacı vardı. Bu hikayede çok ta yazılmamış ve özellikle sahne üzerine hiç taşınmamış bir hikayeydi. Bizim için de çok heyecan verici bir iş olarak başladık. Devamında geçen sezon çok az oynanmış ‘Geçmişten gelen kadın’ adlı oyunumuzla devam edeceğiz. Yine geçen seneden devam eden 9 oyunumuz var. Bunun dışında kasım ayının başında bir Moliere komedyası ile perdelerimizi açacağız” dedi.

Van Devlet Tiyatrosu’nun 25’inci yılını kutladığını ifade eden Urgan, “25’inci yılımızda ilk defa bir Moliere ile seyircilerimizle buluşmanın da heyecanı içindeyiz. 25 yaşında bir tiyatro olarak bu sezon gerçekten çokça yetişkin ve çocuk oyunuyla prömiyer yapacağımızı seyircilerimize müjdeleyebilirim” ifadelerini kullandı.