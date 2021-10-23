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Van depreminin 10’uncu yıl dönümünde tatbikat

Van Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 2011’deki Van depremin 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla tatbikat düzenledi.

VAN 23.10.2021, 17:27
Van depreminin 10’uncu yıl dönümünde tatbikat

Van Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 2011’deki Van depremin 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla tatbikat düzenledi.

23 Ekim 2011 yılında yaşanan Van depreminin 10’uncu yıl dönümü nedeniyle Tuşba ilçesinde bulunan AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde bir anma programı düzenledi. Program, Van depreminde hayatını kaybeden 604 vatandaş için yapılan saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan açılış konuşmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) başta olmak üzere ilgili kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi. Düzenlenen tatbikatta ekipler senaryo gereği yıkılan bir binanın enkazında özel eğitimli köpek yardımıyla yaralıyı bulmak için arama yaptı. İtfaiye ekipleri ise bir evde yaşanan yangına müdahale ederek evde kalan kişiyi kurtararak ambulansa bindirdi. Patlamak üzere olan tüpü ise özel kıyafetli itfaiye erleri söndürdü. Gerçeği aratmayan tatbikat izleyenlerden büyük alkış aldı.

Tatbikatı, anma programlarına katılmak üzere Van’a gelen Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulillah Arvas birlikte izledi.

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