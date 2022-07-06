Van Denizi Yüzme Festivali hazırlığı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında 1. Van Denizi Yüzme Festivali düzenleneceği belirtildi.

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için büyükşehir belediyesi yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 16-23 Temmuz tarihleri arasında 1. Van Denizi Yüzme Festivali’ni düzenleyeceği belirtildi.

Yerli ve yabancı birçok davetlinin olacağı festivalin açılışının 16 Temmuz’da Kale Atatürk Kültür Parkında verilecek olan konser ile start alacağı bildirildi. 1 hafta sürecek olan festivalin her günü Van Gölü’nün ayrı bir noktasında yapılacak ve 1 haftalık festivalde 4 adaya ve Van’dan Bitlis’e yüzme etkinliği yapılacağı kaydedildi.

Program takviminin ise şu şekilde olacak:

“17 Temmuz Gevaş Akdamar Adası İskelesi ile ada arasında yüzme etkinliği olacak. 18 Temmuz dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Gevaş Altınsaç koylarında dalış ve yürüyüş etkinliği yapılacak.

19 Temmuz’da Kuzu Adası ile Akdamar Adası arasında yüzme etkinliği gerçekleştirilecek. 20 Temmuz’da su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası’na yüzme etkinliği yapılacak. 21 Temmuz’da ise kıyıdan Adır Adasına yüzülecek. 22 Temmuz’da Amik Kalesi’nden yüzenler Van Gölü Adilcevaz sınırında ellerindeki bayrakları Bitlisli yüzücülere teslim edecek. 23 Temmuz festivalin son gününde ise Bitlis Nemrut Krater Gölü’nde yapılacak olan yüzme ve kapanış etkinlikleriyle tamamlanacak.

Etkinliklerin tamamında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı ve öğle yemeği verilecek. İsteyenler etkinliklerin düzenleneceği alanlarda kamp ve çadır kurabilecekler. Arıca festival hakkında daha çok bilgi almak isteyenler aşağıda verilen whatsapp gruplarına katılabilir, üyelik linkinden kaydını oluşturabilirler. Yüzme Festivali 1. Grup https://chat.whatsapp.com/K2MS9EaO6MHEgUuGMcGMi5

Yüzme Festivali 2. Grup https://chat.whatsapp.com/C68q3fxId4M90YagSDyJEu, Yüzme Festivali 3. Grup https://chat.whatsapp.com/Kpix3zbXxgx0vvUtlPgmoJ, Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek5VfVXEd7CPArncqivQUM1kQ2iFB9TUkEVgOtL2FgNyZowQ/viewform.”