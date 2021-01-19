Van Defterdarı Kamar’ın ’Yaşama yön veren tavsiyeler’ kitabı çıktı

Van Defterdarı Murtaza Kamar’ın ‘Hadislerle İslam’ eserinin özetinden oluşan ’Yaşama yön veren tavsiyeler’ kitabı çıktı.

İlk kitabıyla ilgili açıklamada bulunan Van Defterdarı Murtaza Kamar, yıllar önce Diyanet İşler Başkanlığı’nın ‘Hadislerle İslam’ adlı eserini okuduğunu ifade ederek, ondan çok etkilendiğini söyledi. 7 ciltten oluşan Hadislerle İslam eserine toplumun ihtiyaç duyduğunu belirten Kamar, “Maalesef insanlarımız okumakta biraz sıkıntı çekiyorlar. Uzun metinleri ve ciltleri okumaktan imtina ediyorlar. Madem insanlar okuyamıyor, bende özetleyip kitap çıkartayım ki insanlar istifade etsin istedim. Ben çok istifade ettim. Her dinden olan insanın bu kitaba ihtiyacı var. Hadislerle İslam eseri temel bir ahlak felsefesidir. Bu eser her dine uyar ama başta bizim okumamız lazım. Müslüman ahlakıyla ahlaklanalım ve Müslüman gibi yaşayalım. Bunun eksikliğini hissettiğim için bu eseri özetlemeye başladım” dedi.

“Kitaba il dışından da yoğun bir talep var”

Kitabın 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Kamar, “Hadislerle İslam eseri normalde 7 ciltten oluşuyor. Ben 4 cildini özetledim ve bir kitaba sığdırdım. Yaklaşık 2 bin 500 sayfayı 250 sayfaya indirdim. Tabi bu kolay bir şey değil. Metnin özünü bozmadan mesajı vermeniz lazım. Bu şekilde bir çaba sarf ettim. İlk olarak bin adet basıldı ancak çok talep gördüğü için bin 500 tane daha basıldı. İl dışından da yoğun bir talep var. Çok olumlu geri bildirimler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ölmeden önce bu eserleri yetiştirmek istiyorum”

2021 yılında üç kitabının daha yayımlanacağını belirten Kamar, “Şu anda Hadislerle İslam eserinin geri kalan üç cildinin özetini yapıyorum. İnşallah onu da bir iki ay içerisinde tamamlarım. Diğer taraftan yaşamımı özetleyen ‘Anılar’ kitabım var. Onu da bitirdim. İki ciltten oluşacak kitabı yine bir iki ay içerisinde baskıya vereceğiz. O kitapta da yaşadığım sürece edindiğim tecrübeleri, izlenimleri yazdım. O tecrübeleri, o izlenimleri insanlara paylaşmak, insanların bundan faydalanmasını istiyorum. Yaşadığımız ve gördüğümüz olumsuzlukları tekrar tekrar yaşamanın bir esprisi yok. Yine taslak olarak 5-6 kitabım daha var. Şu anda yoğun bir kitap çalışması yapıyorum. Çünkü ömrümün son demleri. Ölmeden önce bu eserleri yetiştirmek istiyorum. Ondan sonra ölüm gelirse de gelsin” diye konuştu.