Van Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Muğla’ya atanırken, boş kalan koltuğa ise Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.HSK Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine göre 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Çıkan kararname ile Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Yerine Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı geldi. Her iki başsavcı, görev yerlerini birbiriyle değiştirmiş oldu.