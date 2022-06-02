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Van Cumhuriyet Başsavcılığından eğitime bilgisayar desteği

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Müdürlüğünce atıl halde olan bilgisayarlar tamir edilerek ‘Eğitime Katkı’ projesi çerçevesinde bir okula bağışlandı.

VAN 02.06.2022, 13:54
Van Cumhuriyet Başsavcılığından eğitime bilgisayar desteği

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Müdürlüğünce atıl halde olan bilgisayarlar tamir edilerek ‘Eğitime Katkı’ projesi çerçevesinde bir okula bağışlandı.

Ulusal Yargı Projesi (UYAP) bünyesinde kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünce Van Adliyesine gönderilen, ancak kurumca kullanılmayan masaüstü bilgisayar ve yan donanımların bakım ve onarımları Van Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılarak aktif hale getirildi. Sistem ve donanımsal olarak UYAP sistemine yetersiz kalan bu bilgisayarların eğitim için yeterli olduğu değerlendirilerek, ihtiyaç dâhilinde Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Müdürlüğü personelleri tarafından 3 adet masaüstü bilgisayar ilçedeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokuluna bağışlanarak kurulumu yapıldı.

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